Haberler Galatasaray Henry Onyekuru için süre istendi

için süre istendi

3 kez kiralanan 'nun satın alma opsiyonu 11 Haziran'da bitiyor. 4 milyon 350 bin euro karşılığında tapusu alınabilecek Nijeryalı için yönetimin 'dan, "Seçim dönemine girdik. Opsiyon süresini 1 ay daha uzatalım" teklifi yaptığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Henry Onyekuru için süre istendi
3 kez kiralanan 'nun satın alma opsiyonu 11 Haziran'da bitiyor. 4 milyon 350 bin euro karşılığında tapusu alınabilecek Nijeryalı için yönetimin 'dan, "Seçim dönemine girdik. Opsiyon süresini 1 ay daha uzatalım" teklifi yaptığı öğrenildi. ekibinin ise "Başka teklif gelirse bırakırız" yanıtını verdiği kaydedildi.
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