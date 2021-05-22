Henry Onyekuru için süre istendi

3 kez kiralanan Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu 11 Haziran'da bitiyor. 4 milyon 350 bin euro karşılığında tapusu alınabilecek Nijeryalı için yönetimin Monaco'dan, "Seçim dönemine girdik. Opsiyon süresini 1 ay daha uzatalım" teklifi yaptığı öğrenildi.
3kez kiralanan Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu 11 Haziran'da bitiyor. 4 milyon 350 bin euro karşılığında tapusu alınabilecek Nijeryalı için yönetimin Monaco'dan, "Seçim dönemine girdik. Opsiyon süresini 1 ay daha uzatalım" teklifi yaptığı öğrenildi. Fransız ekibinin ise "Başka teklif gelirse bırakırız" yanıtını verdiği kaydedildi.