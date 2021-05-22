Çıkıp özür dilesin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iki buçuk saat süren basın toplantısının sonunda Teknik Direktör Fatih Terim ile devam etmeyeceğini söyledi. Başkan Cengiz, "Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz. Sevgili Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Ben Fatih Terim'in yanında değilim. Galatasaray'a çok büyük hizmetler etti. Kupalarda en önemli etkendir ama asla tek değildir. Ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Tek şartım var, çıkıp özür diler o zaman konuşuruz" dedi.

YÖNETİME HAKARET ETTİ

Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Ben ve yönetim, biz düşmanız ya. Siz nasıl teknik direktörlük yapacaksınız? O anda istifa etmeliydi. Bir kere eve 'geçmiş olsun'a gelmedin. Oğlumu aradın, 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kez yenildik. 'Benim için oynamasın, söyle' dedim. Yazıyorlar 'Fatih Terim büyüktür Galatasaray.' Hayır, 'Galatasaray kırmızı çizgimiz.' Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim! Bizi kim seçti ve kim seçmeyecek? Genel kurul. Bizi sadece genel kuruluna havale edebilirsin.

KEFALETLERİ ALACAK MI?

"Bıraktı başkanlığı, onursal başkan gibi konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere diyor ki 'Siz de dikkat edin, kendinize gelin. Cebinizde para varsa' gibi bir şey dedi. 'İmkanlarınız varsa gelin' diyor. Şimdi, sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız. Ey adaylar! Siz Fatih Terim'e yetki vermek mi istersiniz yoksa bu kefaletlerin kalkmasını mı, üstüne almasını mı? Bütün yetkileri Fatih Terim'e verdik diyelim. Alacak mı bütün kefaletleri? Yerlerinde olsaydım 'Sen kimsin ki bize ayar, çizgi ve hedef veriyorsun?' derim."

BAŞKAN OLARAK ÖLMEK İSTİYORUM

Mustafa Cengiz, toplantıda bulunan gazetecilere canlı yayın bittikten sonra bir açıklama daha yaptı. Başkan Cengiz, "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim. Görevin başındayım" dedi

KENDİNİ BAŞKAN ÜSTÜ GÖRÜYOR

Başkan Mustafa Cengiz, Terim'in, ligin son maçının ardından sözleri üzerine konuştu. Başkan Cengiz, "Ben Fatih Terim'e, Bodrum'a veya ABD'ye giderken uçak paralarını bize ödetiyorsun demedim. Kendisine öyle aksettirildi. Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor! Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi görüyor. Biz sadece tedarikçiyiz" ifadelerini kullandı.

CEPLERİNİ HAZIRLASIN DİYOR YA!

Başkan Mustafa Cengiz, "Bu test seçimidir. Galatasaray'da vefa var mı, takdir var mı, nankör mü? Önceki seçimde bir önceki başkana duyulan tepkiyle seçimi kazandım. Üyelerin yarısı beni tanımıyordu. Kimseye şuna oy atın demem. Ancak maddi yardım istedim Abdurrahim Albayrak çok büyük katkı sağladı. Biz, Abdurrahim ile her ay 200- 300 bin veriyoruz. Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya" şeklinde yorumda bulundu

PARALARI NİJERYA HÜKÜMETİ VERDİ!

Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Ünal Aysal'ın başarılı olduğu dönemde toplam 28 kendilerinin 30 kupa kazandığını ifade etti. Cengiz, "Ünal Aysal'a hakkını vereyim çok başarılıydı. 28 kupa aldı. Biz ise 30 kupa kazandık. Galatasaray, 2017-18 ve 2018-19'da futbolda ve diğer sporlarda damgasını vurdu. 30 kupa kazandık. Bunların hiçbiri görülmedi. Hiçbiri için ödül verilmedi. Ödül alanlar da hak etmiştir, onları da tebrik ediyorum. Bu senekine bir şey demiyorum" dedi.

BU CAMİAYA YAZIKLAR OLSUN

Erkek basketbol takımında sponsor bulamadıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Kaç kişiye gittiğimizi Allah bilir. Burada isim isim açıklamayacağım. Sponsor olmadılar. Galatasaray camiasına yazıklar olsun" diye konuştu.

SORUNLUYU GÖNDERDİK

Belhanda'nın ayrılış konusuna değinen Mustafa Cengiz, "Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Taraftara kalsa onu hemen göndermeliydik. Yarısı da gitmesin dedi. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı zeminle ilgili" şeklinde konuştu.

TRANSFERLER SÜRÜYOR

Yönetimin görevine devam ettiğini ve transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mustafa Cengiz, "Tüm transfer çalışmaları sürüyor. Abdürrahim kardeşim her gün Florya'da. Bir ara istenmiyordu Florya'da. Transfer devam ediyor. Abdurrahim gerekeni açıklar. Hiç problem yok. Sıfır problem bizim açımızdan" yorumunu yaptı.

DEVLETİN BÜYÜK KATKISI VAR

Florya arazisinin kulübe yeniden kazandırıldığını hatırlatan Başkan Cengiz, "Bu konuda devletimizin büyük katkısı oldu" dedi. Kemerburgaz'daki araziyle ilgili de konuşan Başkan Cengiz, "Silahla baskın yaptılar. Devletimiz duruma el koydu. Galatasaray Adası'nda davayı kazandık. Fan token konusuna girdik kulüp buradan 12 milyon euro kazandı. Kulüp için bu kadar uğraştık bir kişi teşekkür etmedi" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN UTANDIM

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadıkları için utandığını ifade eden Başkan Cengiz, "Çok ağrıma gidiyor. Real Madrid ve PSG maçlarında içeri girmedim arada. Utandım ya. Taraftardan utandım. Yani biz bunu hak etmedik dedim. Birinden 5, birinden 6 gol yedi. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere" yorumunu yaptı.