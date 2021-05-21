Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: 'da 'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

'da başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, mevcut 2. Başkan 'ın da başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Albayrak'ın yönetim kurulu listesi de belli oldu. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

'da seçim tarihi 19 Haziran olarak açıklanırken , , ve listelerini Divan'a bildirdi. Bu isimlerin yanına bir de eklenecek.

Sabah'ın haberine göre; mevcut yönetimde yer alan , , , , 'nın sıra yöneticisi de Albayrak'ın listesinde. Yeni isim olarak ise da seçimde Albayrak'ın listesinde bulunacak. Bu isimlerin yanı sıra camiadan bazı önemli kişilerin de Albayrak'ın ekibinde yer alacağı öğrenildi. Mali sorunları yakından bilen Abdurrahim Albayrak kasa kolaylığı sağlamak için de hazırlık yapıyor.

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