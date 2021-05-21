Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den kafa karıştıran adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda merak edilenleri yanıtlayan Cengiz, 19 Haziran'da yapılması planlanan seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili ise iki farklı açıklama yaptı.

Toplantı sırasında, "Adaylık konusunda da açık ve net söylüyorum. Kıvırmıyorum, anlatıyorum. Benim yönetimimden biri (herkes değil) kimse alınmasın. Birisi aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım dedim. Ama şartlar değişir, onlar olmayacağız diyebilirler" diyen Cengiz, basın toplantısının ardından ise aday olmak istediğini söyledi.

"İSTEĞİM G.SARAY BAŞKANIYKEN ÖLMEK"

Başkan Cengiz, basın toplantısının tamamlanması ve yayının bitmesinin ardından tekrar muhabirlerin karşısına geçerek, "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim" diye konuştu.