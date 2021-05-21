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Başkan Adayı 'tan 'e cevabı

Başkan Adayı , 'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Elmas, "Başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 18:53
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'e Fatih Terim cevabı

Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda adaylığını açıklayan , mevcut yönetimin yeni bir teknik direktör ile anlaşması durumunda seçilirse söz konusu sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan 'in 1 Haziran 2021 itibarıyla teknik direktör ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini duyurduğunu belirtti.

Mevcut yönetimin seçime kadar geçici olduğunu aktaran Elmas, "1 Haziran'dan itibaren yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih önderliğinde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, daha önce yönetim kuruluna gönderdiği dilekçede futbolda yeni sezon yapılanmasının, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim idaresinde yapılmasını talep etmişti.

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