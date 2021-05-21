Brentford uçtu!

Sarı-kırmızılılara devre arasında 6 aylığına katılan ve son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplayan Halil Dervişoğlu'nun bedeli belli oldu. Galatasaray'da 12 maçta boy gösterip, 3 gol ve 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübü Brentford tam 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Ocak ayında bedelsiz kiralanan Halil için daha önce 5 milyon euro'luk bir ücret isteniyordu.

Gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Halil'in bonservis ücreti de böylece artmış oldu. Cengiz ve yönetimi, Halil'in kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmadığı için büyük pişmanlık yaşıyor. A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna alınan Halil'in turnuvada boy göstermesi halinde değerinin artacağını düşünen Brentford, 21 yaşındaki oyuncunun fiyatını da artırdı.



TALİPLERİ AVRUPA'DAN

İspanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin Halil'i takip ettiği öğrenilirken, Brentford istediği fiyatta esnemeyi düşünmüyor. Sparta Rotterdam altyapısından yetişen ve 2018-2019 sezonunda A Takım'a yükselen Halil, Hollanda ekibinde gösterdiği iyi performans sonrasında 2019- 2020 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro'ya Brentford'a gitmişti.

SENEYE İNŞALLAH!

Genç golcü, "Gelecek sezon da Galatasaray'da mısın?" sorusuna, "Bu konu hakkında bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok" yanıtını verdi. Halil, kaçan şampiyonluk hakkında ise, "Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. İnşallah bir dahaki sene ya da böyle bir şans elimize geçtiğinde değerlendiririz" dedi.

KADROMUZ ÇOK İYİ

Milli takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Halil, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi. Gururlu olduğunu aktaran Halil, "Zor maçlar oynayacağız. Ama bizim takım da çok iyi oyunculara sahip. Bugüne kadar çok iyi maçlar oynadık. İnşallah takım elinden geleni verecek" şeklinde konuştu.

Savaş ÇORLU