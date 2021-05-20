Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Olympiakos talip oldu! İşte o teklif

Son dakika transfer haberleri: 'da 'ye talip oldu! İşte o teklif

'da teknik tdirektör tarafından son haftalarda kulübeye mahkum edilen 'ye talip çıktı. devi 'un, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldıza 3 yıllık teklifte bulunacağı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:54
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Olympiakos talip oldu! İşte o teklif

'da geleceği tartışma konusu olan 'ye devi talip oldu.

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, Feghouli'yle ciddi şekilde ilgilenen Yunan kulübünün, Cezayirli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, 3 yıllık teklifin içinde yüksek bonus maddelerinin de yer alacağı kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Feghouli'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkarken, 2 gol atıp 4 asist yaptı.

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