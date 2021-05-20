Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli'ye Olympiakos talip oldu! İşte o teklif

Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Sofiane Feghouli'ye Yunan devi Olympiakos talip oldu.

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, Feghouli'yle ciddi şekilde ilgilenen Yunan kulübünün, Cezayirli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, 3 yıllık teklifin içinde yüksek bonus maddelerinin de yer alacağı kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Feghouli'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkarken, 2 gol atıp 4 asist yaptı.