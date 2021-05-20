Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Gedson Fernandes'in de Benfica'ya dönmesiyle sarı kırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.
Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Gedson Fernandes'in de Benfica'ya dönmesiyle sarı kırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.
Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız, Felipe Anderson bulunuyor.
3 Sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Anderson, Portekiz'de de beklentilerin altında kaldı.
West Ham'ın kadroda Anderson'u düşünmediği bilgisini alan sarı-kırmızılı yönetimin nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.
Anderson'un West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde çalışıldığı öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
HÜCUM hattında her iki kanatta görev yapabilen Felipe Anderson 10 numara olarak da oynayabiliyor. 28 yaşındaki Brezilyalı yetenek geçen sezon Porto'da 15 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
GHEZZAL ETKİSİ
Felipe Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun Galatasaray'da 'Ghezzal' etkisi yapacağına inanıyor.
G.Saray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen Anderson kariyeri boyunca 327 maça çıktı, 53 gol atıp, 65 de asist yaptı.