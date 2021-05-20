Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'dan orta saha bombası! yıldız... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu 'a kaptıran ve ligi 2. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişemeleri yaşanıyor... Görevi devretmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, transfer çalışmalarını aksatmıyor. Aslan, orta saha için yıldız ile ilk teması kurdu. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi, Gedson Fernandes'in de Benfica'ya dönmesiyle sarı kırmızılı kulüpte transferde öncelik orta sahaya verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız, Felipe Anderson bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

3 Sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan futbolcu, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Anderson, Portekiz'de de beklentilerin altında kaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

West Ham'ın kadroda Anderson'u düşünmediği bilgisini alan sarı-kırmızılı yönetimin nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

Anderson'un West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

HÜCUM hattında her iki kanatta görev yapabilen Felipe Anderson 10 numara olarak da oynayabiliyor. 28 yaşındaki yetenek geçen sezon Porto'da 15 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

GHEZZAL ETKİSİ

Felipe Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun 'da 'Ghezzal' etkisi yapacağına inanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

G.Saray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen Anderson kariyeri boyunca 327 maça çıktı, 53 gol atıp, 65 de asist yaptı.

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