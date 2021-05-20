Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha bombası! Brezilyalı yıldız... (GS spor haberi)

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU



HÜCUM hattında her iki kanatta görev yapabilen Felipe Anderson 10 numara olarak da oynayabiliyor. 28 yaşındaki Brezilyalı yetenek geçen sezon Porto'da 15 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.