Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim o ismi sildi! Sürpriz ayrılık

Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi devam ediyor. Tecrübeli teknik adam averajla şampiyonluğun Beşiktaş'a kaptırılmasının ardından Yeni Malatyaspor maçı sonrası ayrılık sinyali vermişti.
Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi devam ediyor. Tecrübeli teknik adam averajla şampiyonluğun Beşiktaş'a kaptırılmasının ardından Yeni Malatyaspor maçı sonrası ayrılık sinyali vermişti.
Fatih Terim maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz." demişti.
Fatih Terim ayrıca "Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
CAMİADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Fatih Terim'in bu açıklamaları camiada büyük ses getirdi. Başkan adayları Burak Elmas ve Metin Özütrk, Fatih Terim'e destek mesajı gönderdi. Fakat Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'da büyük bir belirsizlik var.
G.SARAY'DA YENİ SÖZLEŞME KRİZİ
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının sona ermesinin ardından 13 ismin sözleşmesi sona erdi. Başkanlık seçimi Haziran'da yapılacak ve eğer yönetim sözleşmesi biten oyuncularla yeni sözleşme imzalamazsa Galatasaray'da kadroda büyük bir boşluk oluşacak.
HENÜZ RESMİ ADIM ATILMADI
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimlerin başında Emre Akbaba geliyor. Milli futbolcu Sarı Kırmızılıların son haftalara elde ettiği başarılı sonuçlarda önemli rol oynadı. Fatih Terim, Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda yönetime rapor vermişti. Fakat Akbaba konusunda henüz resmi bir adım atılmadı.
ÖMER BAYRAM BELİRSİZLİĞİ
Sözleşmesi biten isimlerden Ömer Bayram konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Milli futbolcu Fatih Terim'in rotasyonda kullandığı isimlerden biriydi. Ömer Bayram'a Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu iddia edildi.
LINNES'E VEDA EDİLECEK
2015-2016 sezonunun devre arasından bu yana Galatasaray forması giyen Norveçli sağ bek Martin Linnes'in sözleşmesi de bitiyor. Norveçli sağ ekin yıllık ücreti sebebiyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ŞENER ÖZBAYRAKLI DA GÖNDERİLİYOR
Galatasaray'ın savunma beklerinin sözleşmeleri sona eriyor. Ömer Bayram ve Linnes'in dışında alternatif olarak kadroda yer alan Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'le de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ayrılıkların yaşanması durumunda Galatasaray'ın kadrosunda bulunan tek bek oyuncusu DeAndre Yedlin olacak.
DONK'A YENİ SÖZLEŞME
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren bir diğer isim Ryan Donk.. Fatih Terim sezon genelinde Luyindama'nın yerine stoper mevkisinde Ryan Donk'a görev verdi. Aynı zamanda orta saha rotasyonunda da yer alan futbolcu ile 1+1 yıllık daha sözleşme yenilenmesi ve yıllık ücretinde indirime gidilmesi gündemde.
ETEBO STOKE CITY'YE DÖNDÜ
Galatasaray'ın sezon başında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo ile yollar kesin olarak ayrılacak. Nijeryalı futbolcu Stoke City'ye geri dönecek.
SARACCHI'NİN KİRALIK SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Kiralık futbolcularla ilgili durum da belirsizliğini koruyor. Leipzig'den 2019-2020 sezonunun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'ın Saracchi ile ilgili bir girişimde bulunmayacağı ifade edildi.
ONYEKURU İÇİN BEKLENECEK
Galatasaray'da Onyekuru konusunda da büyük bir belirsizlik hakim. Nijeryalı futbolcu Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılmıştı. Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini almak isterse Fransız ekibine 4 milyon 350 bin Euro ödemek zorunda kalacak.
GEDSON VEDA ETTİ! YENİ GÖRÜŞME...
Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Devre arasında takıma katılmasına rağmen gösterdiği olağanüstü performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına dahil eden isimlerin başında gelen Gedson Fernandes, Malatyaspor maçının ardından Galatasaray'a veda etmişti. Benfica'ya geri dönene Gedson için yeni bir girişimde bulunup bulunulmayacağı yeni yönetim ve teknik direktör kararının ardından netlik kazanacak.
HALİL İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK
Gedson Fernandes ile birlikte Galatasaray'ın parlayan isimlerinden olan Halil Dervişoğlu kulübü Brentford'a geri döndü. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın Brentford ile transfer görüşmelerine başlaması ve genç futbolcuyu bonservisiyle kadroya katması bekleniyor.
YILLIK MAAŞI EN BÜYÜK SORUN
Galatasaray'a transferi olay olan fakat Sarı Kırmızılı takımda sakatlıkları sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Kolombiyalı golcü Falcao'nun yıllık maaşı sebebiyle yolların ayrılması planlanıyor. Falcao'ya ülkesi Kolombiya ve Arjantin'den teklifler olduğu, Falcao'nun ayrılık görüşmeleri için Galatasaray'daki belirsizlik ortamının son bulmasını bekliyor.
FALCAO İLE DEVAM EDİLMEYECEK
Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao şu anda takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda. Son 2 sezondur şampiyonluktan uzak kalan ve gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray'ın Falcao ile ola devam etmeyeceği belirtildi.
G.SARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ VAR
Kadrosuna Mostafa Mohamed'i katan ve Mısırlı futbolcunun performansından memnun kalan teknik heyetin Falcao'nun ayrılığına onay verdiği belirtilirken Galatasaray'ın bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi.
AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
Galatasaray'da Falcao'nun ardından en çok kazanan isim konumunda bulunan Sofiane Feghouli ile de ipler atıldı. Fatih Terim'in ligin son haftalarında süre vermediği Cezayirli futbolcunun Sarı Kırmızılı kulüpten ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.
YILLIK ÜCRETİ NEDENİYLE...
Sofiane Feghouli'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinin talip olduğu öğrenilirken Cimbom'un bu transferden en az 5 milyon Euro hedeflediği aktarıldı. Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Feghouli bonuslar hariç yıllık 3 milyon 850 bin Euro kazanıyor.
GALATASARAY'DA 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Sofine Feghouli 4 yıl boyunca terlettiği Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk sevinci yaşarken 1 Türkiye Kupası 1 Süper Kupa kazandı. Feghouli'nin piyasa değeri Transfermarkt'ta 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
BİLETİ KESİLDİ
Galatasaray'ın Falcao, Feghouli ve Linnes gibi yüksek ücret alan oyuncularla yollarını ayırma kararı aldığı Ryan Babel konusunda ise son kararın henüz verilmediği kaydedildi. Hollandalı futbolcu Galatasaray'ın son 6 maçını kazanmasında büyük rol oynamıştı.
LUYINDAMA'YI SİLDİ!
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda sezon son bitimiyle birlikte bileti kesilen ilk isim belli oldu. Deneyimli teknik adam, yaptığı hatalarla saç-baş yolduran oyuncu ile yolların ayrılmasını istedi.
Büyük umutlarla alınan ve ilk yılında iyi işler çıkaran Luyindama'nın önce yaşadığı ağır sakatlık ve ardından da bu sezon düşüşe geçmesi, üzerinin çizilmesine neden oldu.
8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bireysel hatalarıyla ön plana çıkan ve formasını 35 yaşındaki Donk'a kaptıran Luyindama'nın disiplinsizliği de tepki toplamıştı. Belçika ekibi Standart Liege'ten 8 milyon euro maliyetle alınan 27 yaşındaki futbolcunun, yaz döneminde satılması ve kulübe transfer için kaynak yaratılması planlanıyor.
İNGİLİZ VE ALMANLAR DEVREDE
Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında olmayan Luyindama için geçtiğimiz dönemlerde bazı İngiliz ve Alman kulüpleri devreye girmişti.
BEKLENTİ DÜŞÜRÜLDÜ
Kongolu futbolcuyu geleceğe yatırım olarak gören ve satışından astronomik rakamlar kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların oyuncunun geriye gitmesi nedeniyle beklentiyi düşürdüğü öğrenildi.
BELİRLENEN BONSERVİS 8 MİLYON EURO
27 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservisin 8 milyon euro ile sınırlı tutulduğu belirtildi. Bu sezon oynanan 40 maçın ancak 24'ünde şans bulabilen Luyindama, bunların 19'unda ilk 11'de forma giydi. Bunların hiçbirinde gol atamayan Demokratik Kongolu stoper, 1 asistle sezonu tamamladı.