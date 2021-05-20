Son dakiak Galatasaray haberi: Yakan koltuk! İşte yeni başkanı bekleyen sıkıntılar (GS spor haberi)

Galatasaray'da merakla beklenen seçim tarihi 12-19 Haziran olarak açıklandı. Eğer sokağa çıkma yasağı Haziran ayında da Pazar günleri devam ederse seçimin Temmuz ayına sarkma ihtimali bulunuyor. Ancak planlandığı gibi 19 Haziran'da seçim olursa Galatasaray'ın yeni başkanı mazbatasını 26 Haziran'da alacak. 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına kadar kulübün ve takımın tüm hazırlıklarını tamamlamak için yoğun bir mesai harcamak zorunda kalacak. İşte yeni başkan ve yönetimi bekleyen önemli konular:



TERİM İKNA EDİLECEK



31 Mayıs'ta Fatih Terim'in sözleşmesi bitiyor. Başkan adayları, seçim tarihi beklenmeden Terim'le yola devam edilmesini istedi ancak yönetimden bu yönde herhangi bir adım gelmedi. Yeni yönetim göreve geldiğinde ilk etapta Terim'le görüşecek, teklif sunup, ikna etmeye çalışacak.



KAMP YERİ BELİRSİZ



Terim'in verdiği raporda takımın 21 Haziran'da toplanması ve 28 Haziran'da kampa girmesi planlanıyor. Ancak ne kamp yeri belli ne de kampa kimlerin katılacağı… Sözleşmesi devam eden oyunculara tarih bildirildi. Arda, Donk ve Onyekuru gibi oyunculara bilgilendirme yapılmadı.



İMZALAR ATILACAK



Yeni yönetim, Fatih Terim kalmayı kabul ederse transfer listesinde yer alan oyuncularla anlaşmaya çalışacak. Eğer yeni bir takıma gitmezlerse Arda Turan, Ryan Donk, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın sözleşmeleri yenilenecek. Henry Onyekuru'nun bonservisi alınacak



BORÇLAR ARTIYOR



Yeni seçilecek başkan, 26 Haziran'dan 31 Haziran'a kadar 5 gün içerisinde 283 milyon TL'lik ödemeyi acil olarak tamamlamak zorunda. Temmuz ayı içinde de yeni alınacak oyuncular için ödenecek bonservis ya da kiralama bedelleri dışında 120 milyon TL'ye yakın bir ödemeyi daha kucağında bulacak.



ADAYLAR SİL BAŞTAN



Galatasaray'ın yeni seçim tarihi 12-19 Haziran ve yeni takvime göre kartlar yeniden dağıtılacak. Hem yeni adaylar ortaya çıkabilecek hem de var olan adaylar kurullarında değişiklik yapabilecek. Yeni listelerini yine seçimden 15 gün öncesine kadar yani 28 Mayıs Cuma gününe kadar Divan Kurulu'na teslim edecekler.



Sarı-kırmızılı ekipte birikmiş tüm sorunları rağmen 4 aday elini taşın altına koymaya hazır. Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın listelerine son şeklini verip yeniden adaylığını koyması bekleniyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın da gelecek tepkilere göre aday olma ihtimali bulunuyor.