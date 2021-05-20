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, ve 'nin savaşı! İşte gideceği takım

'de 3 sezonluk macerasının ardından takımdan ayrılan için, , ve devredeydi. Milli takıma da seçilen tecrübeli stoperin hangi takıma yakın olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk savaşı! İşte gideceği takım

'de 3 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla 'dan bile davet alan 27 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp olarak öne çıkı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk savaşı! İşte gideceği takım

'ın haberine göre Teknik Direktörü 'in yanı sıra, ve ile 'den takımlar Alpaslan'ın peşine düştü.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk savaşı! İşte gideceği takım

İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR
Ancak ailesinin 'da yaşaması nedeniyle futbol kariyerini burada devam ettirmeyi planlayan başarılı oyuncunun tercihini de bu yönde kullanması bekleniyor.

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