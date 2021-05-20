Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk savaşı! İşte gideceği takım

Göztepe'de 3 sezon forma giydikten sonra sözleşmesi bitince ayrılma kararı alan Alpaslan Öztürk transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla A Milli Takım'dan bile davet alan 27 yaşındaki futbolcu için en istekli kulüp Galatasaray olarak öne çıkı
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig'den takımlar Alpaslan'ın peşine düştü.
İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTİYOR
Ancak ailesinin İstanbul'da yaşaması nedeniyle futbol kariyerini burada devam ettirmeyi planlayan başarılı oyuncunun tercihini de bu yönde kullanması bekleniyor.