Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Son dakika spor haberleri: 'da şoku! 'nde...

'da şoku yaşanıyor. 'i 2. sırada tamamlayarak gruplarına kalmak için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılara Mısırlı santrfordan kötü haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:49
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Geçtiğimiz sezon 'de son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına giren , averajla Beşiktaş'a geçildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Ligi 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA 'nde gruplara kalmak için ön eleme oynayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

, Devler Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz ya da 3 Ağustos'ta oynayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Büyük önem taşıyan ön eleme maçları öncesi Cimbom'da şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Milliyet'in haberine göre, 'de sezonun bitmesine karşın Mustafa'nın futbol mesaisi devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

MISIR MİLLİ TAKIMI'NDA OLACAK!
Galatasaraylı futbolcu Olimpik Milli Takımı'nın bir parçası olarak Tokyo Olimpiyatları'nda top koşturacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde Mustafa Muhammed'in kadroya çağrıldığı ve önümüzdeki ay başlayacak hazırlık kampına dahil olacağı duyuruldu. Haziran ayı sonunda bu kampın ardından son listenin oluşturulacağı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

basınındaki haberlere göre Mustafa Muhammed Kaire'ye ayak bastı ve futbolcunun milli takım programı kulübüyle de paylaşıldı.

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