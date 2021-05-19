Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde Mustafa Muhammed'in kadroya çağrıldığı ve önümüzdeki ay başlayacak hazırlık kampına dahil olacağı duyuruldu. Haziran ayı sonunda bu kampın ardından son listenin oluşturulacağı belirtildi.

Mısır Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.