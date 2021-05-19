Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara transferi Senegalli golcü yapacak.
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak.
Takımı küme düşse de Premier Lig'de ortaya koyduğu futbolla birçok İngiliz kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diagne, sarı kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak.