Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Bonservisi...

Son dakika spor haberleri: 'a piyangosu! Bonservisi...

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden 'da 'ye kiralanan 'nin durumu yakından takip ediliyor. 12 futbolcusunun sözleşmesi sona eren ve takviye için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüden gelecek bonservis gelirini yeni transferlerde kullanmayı amaçlıyor. Aslan'ın elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den 3 takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte o ekipler ve Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:07
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

'a piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara transferi Senegalli golcü yapacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan , Premier Lig'de sergilediği performansla 'ın sorunlarına ilaç olacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

Takımı küme düşse de Premier Lig'de ortaya koyduğu futbolla birçok İngiliz kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diagne, sarı kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, Watford, Brighton ile C.Palace'ın gündeminde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

Bu sezon da UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği 'sattığın kadar al' yani geliri kadar bonservis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken G.Saray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

Sarı kırmızılılar, için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis geliri bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Dev bonservis...

Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almaya çalışan ve Brentford ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray'ın eli Senegalli golcünün satışından kazanılacak para ile güçlenecek.

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