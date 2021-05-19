Bu sezon da UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği 'sattığın kadar al' yani geliri kadar bonservis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken G.Saray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.