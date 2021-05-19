Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Son dakika spor haberi... 'i ile aynı puanda ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu averaj ile kaptıran 'da gündem ... Tecrübeli hocanın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, transferde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardaki bazı isimlerin de geleceği belirsizliğini korurken, ezeli rakip Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Cimbom'da yönetimin seçimi iptal etmesiyle birlikte transferde ciddi bir kaos yaşanıyor. Sözleşmesi biten oyuncular, kontratında son senesine girenler, kiralık opsiyonuyla takıma katılanlar... Hepsinin durumu belirsiz.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

En çok merak edilen isimler ve Halil Dervişoğlu'nun nasıl tercihler yapacakları da muamma.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

'in özel ilişkilerini kullanarak Aslan'a kazandırdığı ile Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'i kenarda oturtarak forma verdiği Halil Dervişoğlu hocalarının durumunu takip ediyor.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

BRENTFORD'A DÖNDÜ, HABER BEKLİYOR
Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olan ile devam etmek istiyor. Kontratı sona erdiği için Benfica'ya dönen 22 yaşındaki orta sahanın aklının bir köşesinde var.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Ancak şartı 'in kalması. İmparator ile devam edilirse Gedson'un formayı giyme ihtimali bulunuyor. Halil Dervişoğlu da hem yaşı hem potansiyeli ile beğenilen bir oyuncu.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Sözleşmesi bittiği için Brentford'a dönen 21 yaşındaki hücum oyuncusu da 'in durumunu izliyor.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

EZELİ RAKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
ve Halil Dervişoğlu'nun performansları kiralarken opsiyon koydurmayan sarı-kırmızılı yönetimin başını ağrıtacak gibi.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Seçim süreci yüzünden şu anda görüşmeler yürütülemezken özellikle Fenerbahçe'nin iki isimle de ilgilendiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

'ın da Halil'in peşinde olduğu ifade ediliyor. Aslan iki önemli oyuncusunu ezeli rakiplerine kaptırabilir.

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