Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

Cimbom'da yönetimin seçimi iptal etmesiyle birlikte transferde ciddi bir kaos yaşanıyor. Sözleşmesi biten oyuncular, kontratında son senesine girenler, kiralık opsiyonuyla takıma katılanlar... Hepsinin durumu belirsiz.
En çok merak edilen isimler Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nun nasıl tercihler yapacakları da muamma.
Fatih Terim'in özel ilişkilerini kullanarak Aslan'a kazandırdığı Gedson Fernandes ile Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'i kenarda oturtarak forma verdiği Halil Dervişoğlu hocalarının durumunu takip ediyor.