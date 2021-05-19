Son dakika spor haberi: Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş istiyor! Galatasaraylı iki isim...

BRENTFORD'A DÖNDÜ, HABER BEKLİYOR Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olan Gedson Fernandes ile devam etmek istiyor. Kontratı sona erdiği için Benfica'ya dönen 22 yaşındaki orta sahanın aklının bir köşesinde Galatasaray var.

Ancak şartı Fatih Terim'in kalması. İmparator ile devam edilirse Gedson'un formayı giyme ihtimali bulunuyor. Halil Dervişoğlu da hem yaşı hem potansiyeli ile beğenilen bir oyuncu.