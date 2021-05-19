Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Görevden kaçmam

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü : Görevden kaçmam

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan adaylarının çağrısının ardından tecrübeli teknik adam kararını verdi. Terim, görevden kaçmam diyerek bu çağrıyı memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Görevden kaçmam
Üç başkan adayı , ve ; 2 yıllık sözleşmesi dolan 'le yola devam edilmesi için bir deklarasyon yayınladı. 'da sezonun yorgunluğunu atan deneyimli hocanın, başkan adaylarının yaptığı bu çağrıyı memnuniyetle karşıladığı öğrenildi. Terim'in ne zaman kendisine görev geldiyse kaçmadığını söylediği belirtildi.
SON DAKİKA