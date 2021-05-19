Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Görevden kaçmam

Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray Başkan adaylarının Fatih TErim çağrısının ardından tecrübeli teknik adam kararını verdi. Terim, görevden kaçmam diyerek bu çağrıyı memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.
Üç başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Metin Öztürk; 2 yıllık sözleşmesi dolan Fatih Terim'le yola devam edilmesi için bir deklarasyon yayınladı. Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atan deneyimli hocanın, başkan adaylarının yaptığı bu çağrıyı memnuniyetle karşıladığı öğrenildi. Terim'in ne zaman kendisine görev geldiyse kaçmadığını söylediği belirtildi.