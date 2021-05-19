Galatasaray 19 Haziran'da sandık başına

Galatasaray'ın yılın hikayesine dönen seçim tarihi yeniden belirlendi. Yönetim kurulu dün bir araya gelirken Mustafa Cengiz başkanlığında yapılan toplantı sonrası resmi siteden açıklama yapıldı. Açıklamada, kulübümüzün "Genel Kurul Toplantısı" yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

YENİDEN BAŞVURU

Mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, genel kurulların 1 Haziran'a kadar yapılması yasaklanmıştı. Seçim süreci sil baştan başlayacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için Divan Kurulu'na yeniden başvuracak.

YETKİ NEREDE!

Önceki gün #FatihTerimeTam- Yetki etiketi altında görüşmelerini dile getiren ve zaman geçirilmeden başarılı hocanın sözleşmesinin yenilenmesini talep eden taraftarlar, dün de "#FatihTerimeYetkiNerede" etiketiyle yönetime yüklendi.

İMZALAR GEÇERSİZ OLACAK

Ağustos ayına kadar 270 milyon TL ödemesi bulunan sarı-kırmızılı kulüpte kritik gün 31 Mayıs 2021. O tarih itibarıyla Fatih Terim ve 12 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Mevcut yönetim kurulunun imza sirkülerindeki görev süresi ve yetki belgesinin de 31 Mayıs 2021 tarihinde biteceği ifade edildi. 1 Haziran ve sonrasında atılacak her imzanın vekaletsiz iş görme hükümlerine tabi olacağı ve sorumluluk doğuracağı belirtiliyor.

BAŞKAN ADAY OLACAK MI?

29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesinin ardından başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu eleştirilerin odağında yer almıştı. Cengiz, "Bu şartlarda" diyerek aday olmayacağını duyursa da haziran ayındaki seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da adaylık fikrine sıcak baktığı biliniyor.

PLANLAMA ÖNEMLİ

Galatasaray'ın eski yöetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, seçimin yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Özdoğan, "Galatasaray yeni yönetimiyle sezonu doğru planlamalı. Doğru plan ve disiplin başarıyı getirir. Kulüp yöneticiliğinde geç kalınmaz. Seçim gerekirse statta bile yapılabilir" dedi.