Feghouli Malaga’ya!

İstanbul'dan ayrılırken görüntülenen Cezayirli yıldızın gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz. G.Saray özellikle Younes Belhanda'nın gönderilişi sonrası şalter kapatan Feghouli'nin yüksek maaşından çıkmak istiyor.

SEKIDIKA DÖNDÜ

Devre arasında Konyaspor'a kiralanan Sekidika, G.Saray'a geri döndü. Konyaspor camiasına teşekkür eden bir mesaj yayınlayan Nijeryalı yıldız gelecek sezon sarıkırmızılı takımın as kadrosunda yer almak için tatil dönemini çalışarak geçirecek. Hedefi kariyerine G.Saray'da devam etmek.

LUYINDAMA BEKLEMEDE

Yeni sözleşme bekleyen oyunculardan biri de Luyindama. Kongolu futbolcunun kontratı gelecek sezon bitiyor. Aslan bu yıl uzatma yapmazsa gelecek sezon sonunda bedelsiz olarak onu kaybedebilir.