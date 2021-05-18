Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı yıldıza şok sözler! "Halı sahada çalışmalı"

Şampiyonluk yarışında taşın altına elini koymayan Feghouli'ye 'kulüp bul' denmelidir. Onyekuru ile ilgili düşüncelerim değişti. Eğer yıldız oyuncuyla sözleşme yapılacaksa kulüp menfaatine yönelik maddeler konmalıdır.

Halil ya kiralanabilir ya da satın alınabilir. Emre Akbaba ve Ömer Bayram kadroda yer alabilir. Arda'yla da şartlı sözleşme yapılmalıdır. Marcao'nun da sözleşmesi güçlendirilmelidir. Yani G.Saray'a sağ bek, sol bek, stoper, hatta iyi bir santrfor alınmalıdır."

"FATİH TERİM ADAYLARDAN ÖNDE"

-Başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas, Işın Çelebi ve Eşref Hamamcıoğlu... Seçimin favorisi var mı? Terim için nasıl bir karar almalılar?

"4 adayın da Fatih Terim'den daha iyi bir teknik direktör bulacaklarını düşünmüyorum. Güçlü başkanlara karşı Terim her zaman saygılı olmuştur ama arkadan dolananlara, dedikodu üretenlere, bilgi sahibi olmadan sırf kendi menfaatleri için haber uçuran yönetici ve başkanlara karşı da asla taviz vermemiştir.