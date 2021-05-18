Son dakika spor haberi: Muslera'dan Fatih Terim'e telefon! "Sen yoksan ben de yokum"

Galatasaray'a bir kötü haber de Fernando Muslera'dan… Fatih Terim'in, Yeni Malatyaspor maçından sonra "Hakkınızı helal edin" diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı. Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi Muslera'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu. O sırada Türkçe olarak "Sen yoksan ben de yokum" dedi. Muslera'nın o sözleri duygusallıkla söylediği düşünülmesi nedeniyle üzerinde fazla durulmadı.

TATİLİNİ BODRUM'DA YAPACAK

Ancak Uruguaylı kaleci, tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı. Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın Muslera'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Muslera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'a Terim yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ İNCELETİYOR

Muslera, 16 Mart 2021 tarihinde Galatasaray ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemiş ve 3 yıl daha kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan anlaşmaya imza atmıştı. Ancak başarılı eldivenin, Terim belirsizliği nedeniyle avukatlarından sözleşmesinin incelenmesini istediği ve hocasının ayrılığı halinde Uruguay'da futbolu bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

DEVLEŞTİ

Uzun sakatlığının ardından 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor maçıyla sahalara dönen Muslera, 22 maçta görev yaparken kalesinde 20 gol gördü. 9 maçı gol yemeden tamamladı. Birçok karşılaşmada yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bir kez daha ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösterdi.