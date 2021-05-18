Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

Galatasaray'da bu sezon yaşanan yönetim krizi ve kaos ortamında Younes Belhanda'nın zemin eleştirisi cezasız kalmadı. Galatasaray yönetimi Demir Grup Sivasspor maçının ardından Belhanda ile yollarını resmen ayırdı.
Galatasaray'da bu sezon yaşanan yönetim krizi ve kaos ortamında Younes Belhanda'nın zemin eleştirisi cezasız kalmadı. Galatasaray yönetimi Demir Grup Sivasspor maçının ardından Belhanda ile yollarını resmen ayırdı.
ZEMİN AÇIKLAMASI
Faslı yıldız 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin hakkında eleştirilerde bulunmuş ve "Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın.
Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil." ifadelerini kullanmıştı.
TEK TARAFLI FESHEDİLDİ
Bu sözlerin ardından Galatasaray yönetimi ani bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fesih nedeni ise Galatasaray yönetimin yaptığı açıklamalarla küçük düşürmesi olarak belirtildi.
BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞTÜ
Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda bu süreçte birçok takımla transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Menajeriyle birlikte en iyi teklifi değerlendiren Belhanda'ya inanılmaz bir teklif geldi.
AL HILAL'DEN OLAĞANÜSTÜ TEKLİF
Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al Hilal, Younes Belhanda'ya yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yılık sözleşme teklif etti. Belhanda, Al Hilal'in yüksek teklifini kabul etti. Faslı futbolcu transferin detaylarını görüşmek üzere Arabistan'a gidecek.
3 YILDA 15 MİLYON EURO
Younes Belhanda, Al Hilal ile anlaşma sağlarsa 3 yıl aranın ardından eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile yeniden aynı takımda buluşacak. Belhanda 3 yılda Al Hilal'den 15 milyon Euro kazanacak.
ROTASINI ARABİSTAN'A KIRDI
Olympiakos ve Montpellier'in de Belhanda ile yakından ilgilendiği fakat maddi olarak en iyi teklifin Al Hilal'den gelmesi üzerine Faslı futbolcu rotasını Arabistan'a kırdı.
31 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda Arabistan ekibi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.