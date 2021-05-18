Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

Son dakika spor haberi: 'dan ayrılan 'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

Son dakika transfer haberi: 'da en çok kazanan oyuncuların başında gelen 'nın yaptığı zemin açıklamasının ardından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Aldığı ücrete rağmen performansı eleştirilen yıldız futbolcu için 'ın devreye girdiği de iddia edilmişti. Faslı futbolcu bonservisi elinde olması nedeniyle birçpok kulübün de transfer listesindeydi. Son dakika haberine göre Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki futbolcu yine servet kazanacak... İşte o takım ve sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 18:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

'da bu sezon yaşanan yönetim krizi ve kaos ortamında Younes 'nın zemin eleştirisi cezasız kalmadı. Galatasaray yönetimi Demir Grup Sivasspor maçının ardından Belhanda ile yollarını resmen ayırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

ZEMİN AÇIKLAMASI

Faslı yıldız 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin hakkında eleştirilerde bulunmuş ve "Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz 'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Bu sözlerin ardından yönetimi ani bir kararla Younes 'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fesih nedeni ise Galatasaray yönetimin yaptığı açıklamalarla küçük düşürmesi olarak belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

ile yollarını ayıran Younes bu süreçte birçok takımla transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Menajeriyle birlikte en iyi teklifi değerlendiren Belhanda'ya inanılmaz bir teklif geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

AL HILAL'DEN OLAĞANÜSTÜ TEKLİF

Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al Hilal, Younes 'ya yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yılık sözleşme teklif etti. Belhanda, Al Hilal'in yüksek teklifini kabul etti. Faslı futbolcu transferin detaylarını görüşmek üzere Arabistan'a gidecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

3 YILDA 15 MİLYON EURO

Younes , Al Hilal ile anlaşma sağlarsa 3 yıl aranın ardından eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile yeniden aynı takımda buluşacak. Belhanda 3 yılda Al Hilal'den 15 milyon Euro kazanacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

ROTASINI ARABİSTAN'A KIRDI

Olympiakos ve Montpellier'in de ile yakından ilgilendiği fakat maddi olarak en iyi teklifin Al Hilal'den gelmesi üzerine Faslı futbolcu rotasını Arabistan'a kırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younnes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Yıllık 50 milyon kazanacak...

31 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda Arabistan ekibi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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