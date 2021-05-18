Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik gün! Fatih Terim kararı bekleniyor

Son dakika spor haberi: 'da kritik gün! kararı bekleniyor

Son dakika spor haberi... Sarı-kırmızılı yönetim bugün bir araya gelecek. Seçim tarihi ve Terim’in durumuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik gün! Fatih Terim kararı bekleniyor

Şampiyonluk kaçtı. veda etti. Sözleşmesi biten futbolcular teker teker ayrılmaya devam ediyor. 'da kaos gittikçe büyüyor. Çünkü 29 Mayıs'taki seçim de iptal oldu. Tüm dikkatler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında... Özellikle Fatih Terim'in sona eren sözleşmesi ve yeni genel kurul tarihiyle ilgili taraftarları rahatlatacak açıklamalar yapılması bekleniyor.

TEMMUZ'A KALACAK
Başkan adayları ayında kongrenin toplanmasını bekliyor. Yönetim de bu yönde açıklama yapmıştı. Ancak hafta sonu yasaklarının sürme ihtimali nedeniyle 'a sarkacak gibi görünüyor. Tüzük gereği Galatasaray'da seçim bir ay içinde yapılıyor. Bugün beklendiği gibi seçim takvimi açıklansa 3-4 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 10-11 Temmuz'da sandığa gidilecek.

SON DAKİKA