Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran Galatasaray sezonu kupasız kapatırken, yeni sezon için kolları sıvadı. Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir çok an yaşayan sarı-kırmızılılar deplasmanlarda daha iyi bir performans gösterirken, iç sahada aynı istatistiği yakalayamadı. Ayrıca ligde en uzun galibiyet serisini oluşturan Cimbom, buna rağmen mutlu sona ulaşamadı. İşte 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın o istatistikleri... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonunda , Ziraat ve elemelerinde mücadele etti. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar ligi gol averajıyla ikinci sırada tamamlarken, kupada çeyrek finalde, 'ne de Play-Off'larda veda etti. Aslan böylece kupasız bir sezonu geride bırakmış oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

30 GALİBİYET ALDI

Galatasaray bu sezon toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 30 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu 46 maçta rakip fileleri 90 kez havalandırırken, kalesinde 43 gol gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

KALESİNİ KAPATTI

Defanstaki başarılı performansı ile bu sezon 'de en az gol yiyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar 40 müsabakada kelesinde 36 gol gördü. Aslan 17 karşılaşmada kalesini gole kapadı ve bu alanda da zirvede yer aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

DIŞ SAHADA ESTİ

Deplasmanda 14 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlup oldu. Hiç berabere kalmayan tek takım oldu. Bu mücadelelerde 35 gol kaydederken, 19 gol yedi. Aslan dış sahadaki en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

EVİNDE BAŞARISIZ

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda bu sezon 20 lig, 2 ve 1 de UEFA eleme maçı olmak üzere 23 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

GALİBİYET SERİSİ

Bu sezon ligde 8 maçını kazanarak en uzun galibiyet serisini yaptı. Aslan bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

KADIKÖY ASLANI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek rakibini 21 yıl sonra yıkan Galatasaray bu sene de Kadıköy'den 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar, ligin 24. haftasında oynanan derbide rakibini Mohamed'in golü ile 1-0 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon oynanan 46 karşılaşmada en çok formayı Marcao ile Emre Kılınç giydi. Brezilyalı 42 maçla en çok oynayan isim oldu. Onu 41 müsabaka ile Emre takip etti. Taylan 39, Ryan Babel ile Ömer Bayram da 37 karşılaşmada görev aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

DIAGNE GEÇİLEMEDİ

En skorer oyuncular Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı. Devre arası gelen Mohamed ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

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