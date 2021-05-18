Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bir sezon böyle geçti! İşte istatistikler...

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar ligi gol averajıyla ikinci sırada tamamlarken, kupada çeyrek finalde, UEFA Avrupa Ligi'ne de Play-Off'larda veda etti. Aslan böylece kupasız bir sezonu geride bırakmış oldu.
30 GALİBİYET ALDI
Galatasaray bu sezon toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 30 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu 46 maçta rakip fileleri 90 kez havalandırırken, kalesinde 43 gol gördü.
KALESİNİ KAPATTI
Defanstaki başarılı performansı ile bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar 40 müsabakada kelesinde 36 gol gördü. Aslan 17 karşılaşmada kalesini gole kapadı ve bu alanda da zirvede yer aldı.