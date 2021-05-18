Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

Sarı-kırmızılıların, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?" şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti.

TERİM ÖĞRENDİ

Milliyet'te yer alan haberde sözkonusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim'in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin'in yerine Şener, Arda Turan'ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.