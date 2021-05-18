Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı.
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı.
Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.
YÖNETİCİLER MAÇ BAŞLAMADAN TOPA TUTTU
Türk Telekom Stadı'ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de Arda Turan ve Emre Akbaba ile ilgili olduğu bildirildi.
'BÖYLE BİR KADROYLA MI ÇIKILIR?'
Sarı-kırmızılıların, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?" şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti.
"BELKİ ŞAMPİYONDUK"
Maç sonunda da aynı isimlerin, "İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk" dedikleri öğrenildi.
TERİM ÖĞRENDİ
Milliyet'te yer alan haberde sözkonusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim'in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin'in yerine Şener, Arda Turan'ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.
FATİH TERİM ÇAĞRISI
Galatasaray başkan adayları, Fatih Terim etrafında birleşti. Burak Elmas'ın yönetime, Terim ile devam etmeleri konusunda çağrıda bulunması, Eşref Hamamcıoğlu'nun da Terim için tüm adayların ortak bir deklarasyon yayınlaması isteğine Metin Öztürk'ten de cevap geldi. Öztürk, iki gün önceden bu konuda görüş bildirdiklerini hatırlattı, tüm adayların aynı düşüncede olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.