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Son dakika haberleri | 'da yönetimden 'e şok sözler!

'de şampiyonluğu averajla kaçıran 'da, teknik direktör ile yönetimin arasındaki ipler tamamen kopmuştu. Maçın ardından başkan 'i hedef alan tecrübeli teknik adam, takıma da veda etmişti. Yönetimin ise, maçı daha başlamadan Fatih Terim'e sert sözlerle yüklendiği ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 10:18 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 10:18
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona 'yi deplasmanda 2-1 yenen ulaştı. Aynı puanda olan ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

YÖNETİCİLER MAÇ BAŞLAMADAN TOPA TUTTU

Türk Telekom Stadı'ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör 'in yerine ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de ve ile ilgili olduğu bildirildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

'BÖYLE BİR KADROYLA MI ÇIKILIR?'

Sarı-kırmızılıların, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?" şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

"BELKİ ŞAMPİYONDUK"

Maç sonunda da aynı isimlerin, "İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk" dedikleri öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

TERİM ÖĞRENDİ

Milliyet'te yer alan haberde sözkonusu tepkilerden, teknik direktör 'in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin'in yerine Şener, 'ın yerine ve 'nın yerine ise 'nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da yönetimden Fatih Terim'e şok sözler!

FATİH TERİM ÇAĞRISI

başkan adayları, etrafında birleşti. 'ın yönetime, Terim ile devam etmeleri konusunda çağrıda bulunması, 'nun da Terim için tüm adayların ortak bir deklarasyon yayınlaması isteğine 'ten de cevap geldi. Öztürk, iki gün önceden bu konuda görüş bildirdiklerini hatırlattı, tüm adayların aynı düşüncede olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

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