Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da bir sürpriz ayrılık daha!

HALİL İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK
Gedson Fernandes ile birlikte Galatasaray'ın parlayan isimlerinden olan Halil Dervişoğlu kulübü Brentford'a geri döndü. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın Brentford ile transfer görüşmelerine başlaması ve genç futbolcuyu bonservisiyle kadroya katması bekleniyor.
YILLIK MAAŞI EN BÜYÜK SORUN
Galatasaray'a transferi olay olan fakat Sarı Kırmızılı takımda sakatlıkları sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Kolombiyalı golcü Falcao'nun yıllık maaşı sebebiyle yolların ayrılması planlanıyor. Falcao'ya ülkesi Kolombiya ve Arjantin'den teklifler olduğu, Falcao'nun ayrılık görüşmeleri için Galatasaray'daki belirsizlik ortamının son bulmasını bekliyor.
FALCAO İLE DEVAM EDİLMEYECEK
Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao şu anda takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda. Son 2 sezondur şampiyonluktan uzak kalan ve gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Galatasaray'ın Falcao ile ola devam etmeyeceği belirtildi.