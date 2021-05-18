Haberler Galatasaray Mbaye Diagne'den transfer açıklaması geldi! Galatasaray'a dönecek mi?

'den transfer açıklaması geldi! 'a dönecek mi?

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün İngiliz ekibi 'a kiraladığı , geleceğine ilişkin konuştu. Diagne yaptığı açıklamada, Premier Lig'de kalmak istediğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 13:24 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 13:29
Mbaye Diagne'den transfer açıklaması geldi! Galatasaray'a dönecek mi?

'ın Senegalli golcüsü 'den flaş açıklama... Bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Diagne, 'de kalmak istediğini ifade etti.

Diagne, WBA'da kalmayı düşünmediğini aktarırken, "Bu durumda takımda kalacağımı sanmıyorum. Kulüpteki serüvenimin bitip bitmeyeceği, sezon sonunda belli olacak." dedi.

"PREMIER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
Diagne konuşmasının devamında, "Championship'te oynamayı düşünmüyorum ama Premier Lig'de kalmak istiyorum. Ya da, göz önünde olabileceğim başka bir ülkeye, lige gidebilirim." dedi.

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