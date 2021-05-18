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'da ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların Mısır kulübü 'ten 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiraladığı ile yollar ayrılıyor. Arap basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızlılar, Mostafa Mohamed'in satışı için o kulüple görüşmelere başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 17:17 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 17:37
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı

'ın ara transfer sezonunda Mısır kulübü 'ten kadrosuna dahil ettiği ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan bilgilere göre Fransa Lig 1 ekibi St Etienne, Mohamed'in transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haberin detaylarında görüşmenin içeriğine dair bilgilere yer verilmezken, Fransız temsilcisinin ocak ayında da Mohamed'i istediği ancak Galatasaray'a kaptırdığı, bu sebeple yazın mutlaka oyuncuyu satın alacağı dile getirildi.

ZAMALEK AĞIRDAN ALIYOR
Öte yandan bonservisi Zamalek'te bulunan Mohamed için Mısır kulübü, transferi şimdilik ağırdan alıyor. Mısır'da şu anda transfer dönemi açık olmamasından dolayı kulüp yetkilileri, sezon açıldığında masaya oturmak istiyor.

Mostafa Mohamed bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkmış ve 8 gol üretmişti. Öte yandan Mısırlı golcü, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 1 gol kaydetti.

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