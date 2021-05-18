Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten seçim ile ilgili flaş sözler!

Galatasaray'da tarihi net olarak belli olmayan ancak adayları az çok belli olan seçim öncesi başkanlık için listesini ilk veren isimlerden olan Metin Öztürk, önemli açıklamalarda bulundu.
"Biz bu adaylık için bir hafta önce değil iki sene önce yola çıktık" diyen Öztürk "En az 1.500 üyeyle bir araya geldim. Dertlerini, isteklerini birebir dinledim. Her üyeyi biliyorum diyemem ama artık en azından fikrim var. Dokunmazsan hissedemezsin, yönetemezsin. Daha önce de seçim kazanan her başkan iyi yönetemedi. Biz hem kazanacağız hem iyi yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.
AKİL İNSANLAR VAR
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Öztürk; Mustafa Cengiz yönetiminde Galatasaray sevdalısı çok isim bulunduğunu belirtirken "Seçim tarihini 22-29 Mayıs olarak açıkladılar. Ancak başkanın kararsızlığı yönetim içindeki bazı isimleri açıkta bıraktı. Sonra seçimler tüzüğe aykırı olarak iptal edildi. İyi niyetli olsalar akıl tutulması derim. Ama kötü niyet var. Kulüp Cengiz'in şahsının değil. Bizim yönetimimizde kimseye 'köfteler, mağara adamları' demeyeceğiz, kimseye omuz atmayacağız" dedi.