Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten seçim ile ilgili flaş sözler!

Galatasaray'da tarihi net olarak belli olmayan ancak adayları az çok belli olan seçim öncesi başkanlık için listesini ilk veren isimlerden olan Metin Öztürk, önemli açıklamalarda bulundu.

"Biz bu adaylık için bir hafta önce değil iki sene önce yola çıktık" diyen Öztürk "En az 1.500 üyeyle bir araya geldim. Dertlerini, isteklerini birebir dinledim. Her üyeyi biliyorum diyemem ama artık en azından fikrim var. Dokunmazsan hissedemezsin, yönetemezsin. Daha önce de seçim kazanan her başkan iyi yönetemedi. Biz hem kazanacağız hem iyi yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.