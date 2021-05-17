Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Ayrılıyor mu?

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray Şampiyonlar Ligi 'ne eleme turlarından katılma hakkıyla teselli buldu. Son dakika kaçan şampiyonluk kupasının ardından Türk Telekom 'da büyük bir üzüntü yaşadı. Bununla birlikte 2+3 yıllık sözleşmesi bulunan ve 2 yıllık ilk bölümünü dolduran teknik direktör Fatih Terim 'in 'veda' niteliği taşıyan sözleri de Galatasaray camiasını derinden sarstı.

GENEL KURULA VURGU YAPTI



Galatasaray çok önemli günlerin arifesinde… Kaybedecek tek gün yok" diyen ve haziran ayında yapılması beklenen seçimin önemine işaret eden başarılı çalıştırıcı, "İstifa zamanları vardı ama sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Hakkınızı helal edin" diyerek ayrılabileceğinin mesajını verdi.