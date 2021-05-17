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Son dakika spor haberleri: 'da krizi! Ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberi... 'i ikinci sırada tamamlayan 'da tecrübeli çalıştırıcı 'in maçı sonrası yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor... 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini ve gereken neyse onu yapacağını açıklayan kurt hocanın nasıl bir yol izleyeceği, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Ayrılıyor mu?

ligin son maçında şampiyonluğu averajla 'a kaptırırken teknik direktör 'in açıklamaları gündeme damga vurdu. 'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 2 gol daha bulamaması nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Ayrılıyor mu?

Fotomaç'ın haberine göre 'ne eleme turlarından katılma hakkıyla teselli buldu. Son dakika kaçan şampiyonluk kupasının ardından 'da büyük bir üzüntü yaşadı. Bununla birlikte 2+3 yıllık sözleşmesi bulunan ve 2 yıllık ilk bölümünü dolduran teknik direktör 'in 'veda' niteliği taşıyan sözleri de Galatasaray camiasını derinden sarstı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Ayrılıyor mu?

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çok önemli günlerin arifesinde… Kaybedecek tek gün yok" diyen ve haziran ayında yapılması beklenen seçimin önemine işaret eden başarılı çalıştırıcı, "İstifa zamanları vardı ama sözümüzü yerine getirdik, 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Hakkınızı helal edin" diyerek ayrılabileceğinin mesajını verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Ayrılıyor mu?

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, "Bizi bırakma hocam" etiketiyle kampanya başlatılırken yüzlerce mesaj atan taraftarlar sarı-kırmızılı taraftarlar, "Sensiz olmaz" dedi ve Terim'in mutlaka göreve devam etmesini istedi.

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