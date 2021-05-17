Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray , 2 transferde mutlu sona ulaştı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:



Averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'ın; daha önce anlaştığı Aytaç Kara ve Eskişehirspor ile yollarını ayıran Mehmet Özcan ile transfer dönemi başlayınca sözleşme imzalaması bekleniyor.