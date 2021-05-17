Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, 2 transferde mutlu sona ulaştı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın anlaştığı 2 ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'ın; daha önce anlaştığı Aytaç Kara ve Eskişehirspor ile yollarını ayıran Mehmet Özcan ile transfer dönemi başlayınca sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sezon bitti ve Galatasaray'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bitti. Bu oyuncuların durumlarının netleşmesi gerekiyor.