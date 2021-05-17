Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Son dakika spor haberi: transferi bitirdi! 2 imza birden

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , 2 oyuncunun transferini bitirdi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:36 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39
Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , 2 transferde mutlu sona ulaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın anlaştığı 2 ismi duyurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Averajla şampiyonluğu kaçıran 'ın; daha önce anlaştığı Aytaç Kara ve Eskişehirspor ile yollarını ayıran Mehmet Özcan ile transfer dönemi başlayınca sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! 2 imza birden

Sezon bitti ve 'da tam 12 futbolcunun sözleşmesi bitti. Bu oyuncuların durumlarının netleşmesi gerekiyor.

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