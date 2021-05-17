Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim listesini sundu! İşte 11 isimlik transfer planı

Fatih Terim, Yeni Malatya maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.
Fatih Terim, Yeni Malatya maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.
29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek. Yarın toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.
Bu şartlarda aday olmayacağını belirten Mustafa Cengiz, U dönüşü yapabilir. Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.
TRANSFER PLANI HAZIR
Galatasaray'da Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalacak. Ömer Bayram haber bekliyor. Gedson Fernandes, Şener, Etebo ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Linnes de ayrıldı.
Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı. Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.