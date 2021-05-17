Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim listesini sundu! İşte 11 isimlik transfer planı

Son dakika haberleri | 'da listesini sundu! İşte 11 isimlik transfer planı

'i ikinci sırada noktalayan 'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Yönetim seçime giderken 'in de sözleşmesi sona erdi. Buna rağmen tecrübeli hoca transfer listesini hazırladı. İşte Terim'in 11 isimlik yeni sezon planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:12
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim listesini sundu! İşte 11 isimlik transfer planı

, maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim listesini sundu! İşte 11 isimlik transfer planı

29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek. Yarın toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim listesini sundu! İşte 11 isimlik transfer planı

Bu şartlarda aday olmayacağını belirten , U dönüşü yapabilir. Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.

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