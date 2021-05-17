Hangi adaya yakın?

Bu nedenle sarı-kırmızılı kulüpte büyük bir belirsizlik hakim... Fatih Terim ve oyuncuların biten sözleşmeleri, yeni transfer dönemi, biriken ödemelerin ne olacağı konuları şimdilik belirsizliğini koruyor. Tabii Terim'in hangi başkan adayıyla yoluna devam edeceği de merak ediliyor. İşte Terim'in adaylara bakışıyla ilgili kulislerden sızan bilgiler:

Malatya maçı sonrası "Yalnız bırakıldık", "ABD'ye gidemiyorum, vizem yokmuş" diyerek Mustafa Cengiz'i hedef alan Terim'in mevcut yönetimle devam etmesi beklenmiyor.

Daha genç ve eğitimli bir hoca ile çalışması gerektiğini söyleyen Eşref Hamamcıoğlu ile aynı masada buluşması zor görülüyor.

Kendisi aleyhine konuşan Nasuhi Sezgin'i yönetimine aldığı için Metin Öztürk'e çok sıcak bakmıyor.

Işın Çelebi ve Burak Elmas'ın seçilmesi halinde ise devam etme olasılığı daha yüksek görülüyor.

TERİM'İN ENLERİ

Süper Lig'de 8 kez en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını taşıyor.

Fatih Terim ile 12 sezonda 8 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, Terim'in olmadığı 51 sezonda ise toplamda 14 şampiyonluk yaşayabildi.

UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getiren Terim, Galatasaray'ın başında ayrıca 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Terim, Galatasaray'da görev aldığı 341 lig maçında 220 galibiyet, 77 beraberlik ve 44 yenilgiyle ayrıldı.