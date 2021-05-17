16 milyon TL fazla aldı

Havuzdaki 21 takımın paylaştığı 2 milyar TL'ye yakın paradan 209 milyon TL ile en büyük payı ligi 2. sırada bitiren Galatasaray aldı. Şampiyon Beşiktaş 193 milyon TL'yi kasasına koyarken Fenerbahçe 190 milyon, Trabzonspor ise 130 milyon TL kazandı.

CİMBOM'A FFP MÜJDESİ

Şampıyonluğu averajla kaçıran Galatasaray'ın eli, yeni sezon öncesinde transfer konusunda rahatlayacak. Üç yıl önce UEFA'yla Finansal Fair Play ile ilgili olarak yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray'ın süresi doldu. Son üç sezonda satılan oyuncuların değeri kadar transfer yapabilen Galatasaray bu yaz itibariyle bu sıkıntıdan kurtuldu.