Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

Takımdan ayrılacağı konuşulan ve MLS Ligi ekiplerinin gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı golcü yaptığı paylaşımla taraftara mesaj yolladı.

"GELECEK SEZON BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"

Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Radamel Falcao, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı.