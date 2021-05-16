Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

Son dakika spor haberleri: 'dan ayrılacak mı? resmen açıkladı

'da , yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemese de takımın en golcüsü olmayı başardı. Deneyimli santrforun ekiplerinin transfer gündeminde olduğu ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddiası bomba etkisi yaratmıştı. 'ın sezonu 2. sırada tamamlamasının ardından açıklamalarda bulunan Radamel Falcao, gelecek sezona dair konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:34
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

'ın Kolombiyalı golcüsü , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

Takımdan ayrılacağı konuşulan ve ekiplerinin gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı golcü yaptığı paylaşımla taraftara mesaj yolladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

"GELECEK SEZON BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"
Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen , "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

'da geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan , Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Radamel Falcao resmen açıkladı

Son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen , sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.

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