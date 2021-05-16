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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Yedlin: Son ana kadar savaştık

Son dakika haberi: 'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında 'u 3-1'lik skorla devirse de şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Devre arasında takıma katılan 'den kaçan şampiyonluğun ardından paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 15:01 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 15:01
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Yedlin: Son ana kadar savaştık

'da ikinci tamamlanan sezonun ardından devre arasında transfer edilen 'den mesaj geldi.

Instagram'dan bir açıklamada bulunan Yedlin, "Son ana kadar savaştık ama maalesef yeterli olmadı. Bitmeyen desteği için Galatasaray taraftarına teşekkürler. Bu kulüpte olduğum için gurur duyuyorum. Şimdi dinlenme ve yeni sezona hazırlanma vakti. Hepinizle yakında görüşmek üzere" sözlerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de 11 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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