Hakkınızı helal edin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonunda bombaladı. İmparator, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz hiç bırakmadık. Çok da yaklaştık aslında. Burada ve Denizli'de gol yemeseydik şampiyonduk. Herkesle helalleştim. "Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Bizim daha önce bitirmemiz gerekirdi bu işi. Bize çok ciddi yaralar verdiler. Sezon başından beri bakabiliriz. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik" ifadelerini kullandı.



AÇIKLAYACAĞIM

31 Mayıs'ta kontratının biteceğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama bunu Galatasaray'ın hatrı için yapmadım. Şampiyon olmalıydık. Eğer bir hata var ise, en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Sözümden dönmedim. 31 Mayıs itibarıyla da sözleşmemiz bitiyor. Geçen hafta maç bitiyor, yayıncı kuruluşta 'Malatya son 93 maçta hiç 3 gol yemedi' deniyor. Ben bunu anlamadım şimdi. Ben şunu da beklerim, lig beşincisi 7 gol yedi. Çok daha iyi açıklayacağım" diye konuştu.



NE ZAMAN OLACAK?

Seçimi işaret eden Terim, "3 sene gelip, enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. 'Banka yetiş imdadımıza' şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Bu kadar borcun altında 5-6 başkan adayı, umarım herkes hazırlıklıdır. Seçim haziranda. Transferler ne zaman olacak" dedi.





