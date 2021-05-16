29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.
29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.
Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı.
Bununla birlikte deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu.