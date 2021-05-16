29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.

Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı.



