Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: 'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler...

Sezon bitti ve şimdi 'ı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Sarı-kırmızılılarla 2+3 yıllık anlaşma yapan ’in sözleşmesinin ilk bölümü tamamlandı. 5’i kiralık 12 oyuncunun da mukavelesi sona erdi. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler... (Gs haberi)

29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin iptal edilmesiyle yönetim belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı takımda sözleşmeler başta birçok konu da boşlukta kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler... (Gs haberi)

Mevcut yönetim sadece kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. Onun haricinde Marcao ve Luyindama ile yapılan görüşmelerde yol alınamadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler... (Gs haberi)

Bununla birlikte deneyimli teknik adam 'in 2+3 yıllık sözleşmesinin iki yıllık ilk bölümü doldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler... (Gs haberi)

5 İSMİN KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTTİ!
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, Etebo, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 12 yıldızın sözleşmesi bitti! İşte o isimler... (Gs haberi)

7 FUTBOLCUNUN KONTRATI SONA ERDİ!
Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ın ise sözleşmeleri tamamlandı.

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