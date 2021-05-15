Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 42. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 42. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş ile aynı puanda olan ancak 2 averaj gerisinde bulunan Galatasaray'da hedef şampiyon olmak.
Sarı kırmızılılar, son maçlarını ve derbiyi kazanarak zirve yarışına ortak oldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'a 10 numara pozisyonu için yıldız oyuncu önerildi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, transfer gelişmesini duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Draxler transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray'a Teknik Direktör Fatih Terim'in daha önce de çok istediği Gaston Ramirez önerisi geldi.
Menajerler tarafından önerilen Gaston Ramirez, 30 yaşında. 10 numara mevkisinde oynuyor. Sampdoria ile sözleşmesi sona erdi.