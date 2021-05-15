Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Son dakika transfer haberi: 'a süper 10 numara! çok istiyor

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk maçına çıkacak olan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de düğmeye bastı. 10 numara arayışlarını sürdüren Aslan'a yıldız oyuncu önerildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:18 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:18
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

'in 42. hafta mücadelesinde , sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Beşiktaş ile aynı puanda olan ancak 2 averaj gerisinde bulunan 'da hedef şampiyon olmak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Sarı kırmızılılar, son maçlarını ve derbiyi kazanarak zirve yarışına ortak oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

'de şampiyonluk maçına çıkacak olan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'a 10 numara pozisyonu için yıldız oyuncu önerildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, transfer gelişmesini duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Draxler transferinde mutlu sona ulaşamayan 'a Teknik Direktör 'in daha önce de çok istediği Gaston Ramirez önerisi geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a süper 10 numara! Fatih Terim çok istiyor

Menajerler tarafından önerilen Gaston Ramirez, 30 yaşında. 10 numara mevkisinde oynuyor. Sampdoria ile sözleşmesi sona erdi.

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