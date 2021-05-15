Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli neden oynamıyor? İşte yaşanan kriz

Son dakika spor haberleri: 'da neden oynamıyor? İşte yaşanan kriz

'da son haftalarda forma şansı bulamayan 'nin neden yedek kulübesine hapsolduğu ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun, maçında oyundan alındıktan sonra 'e gösterdiği tepki nedeniyle son 5 maçta süre alamadığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:37
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli neden oynamıyor? İşte yaşanan kriz

'de son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayarak şampiyonluğa ortak olan 'da 'nin süre alamaması dikkat çekmişti.

Cezayirli yıldız, 36. haftadaki maçından bu yana forma şansı bulamıyordu.

Tecrübeli futbolcunun kulübeye hapsolmasının nedeni ortaya çıktı. Feghouli'nin Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra 'e tepki gösterdiği için son 5 maçtır kadroda yer almadığı öğrenildi.

İNDİRİMİ KABUL ETMEMİŞTİ

Feghouli ayrıca, sezon başında pandemi nedeniyle maaşlarda indirime gitmek isteyen Galatasaray'a ret cevabı vermişti. Cezayirli futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

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