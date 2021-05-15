Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli neden oynamıyor? İşte yaşanan kriz

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayarak şampiyonluğa ortak olan Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin süre alamaması dikkat çekmişti.

Cezayirli yıldız, 36. haftadaki Trabzonspor maçından bu yana forma şansı bulamıyordu.

Tecrübeli futbolcunun kulübeye hapsolmasının nedeni ortaya çıktı. Feghouli'nin Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra Fatih Terim'e tepki gösterdiği için son 5 maçtır kadroda yer almadığı öğrenildi.

İNDİRİMİ KABUL ETMEMİŞTİ

Feghouli ayrıca, sezon başında pandemi nedeniyle maaşlarda indirime gitmek isteyen Galatasaray'a ret cevabı vermişti. Cezayirli futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.