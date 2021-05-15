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Son dakika spor haberleri: 'da şampiyonluk hazırlığı! 'nda özel koreografi

'in 42. ve son haftasında 'u konuk edecek olan 'da şampiyonluk hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta özel bir koreografi yapılacağı ve tribünlerin pankartlarla süsleneceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:27
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şampiyonluk hazırlığı! Türk Telekom Stadı'nda özel koreografi

'in 42. ve son haftasında , 'nda 'u ağırlayacak. Son haftaya lider 'la puan puana giren Galatasaray, aradaki 2 gollük averajı Yeni Malatyaspor maçında kapatıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Kritik mücadele önce Türk Telekom Stadı'nda ise şampiyonluk hazırlıkları başladı. A Spor yorumcusu Serhan Türk'ün aktardığı bilgiye göre; sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta özel bir koreografi yapılacağı ve tribünlerin pankartlarla süsleneceği öğrenildi.

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