Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da şampiyonluk hazırlığı! Türk Telekom Stadı'nda özel koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Son haftaya lider Beşiktaş'la puan puana giren Galatasaray, aradaki 2 gollük averajı Yeni Malatyaspor maçında kapatıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Kritik mücadele önce Türk Telekom Stadı'nda ise şampiyonluk hazırlıkları başladı. A Spor yorumcusu Serhan Türk'ün aktardığı bilgiye göre; sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta özel bir koreografi yapılacağı ve tribünlerin pankartlarla süsleneceği öğrenildi.