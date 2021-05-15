Son dakika spor haberleri: Galatasaray Yeni Malatyapor maçı sonrası Fatih Terim'den istifa sözleri!

Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig 2020-21 sezonunu 2. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Fatih Terim: Birçok unsurla beraber uğraşıyorsunuz. Oyuncularıma teşekkür ettim onlarla helalleşirken. Biz hiç bırakmadık. Çok da yaklaştık. Kısmet değilmiş.

Açıkçası bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Çok ciddi yaralar verdiler bize. O kadar çok şeyle uğraştık ki... TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Her yerle ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş.

Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı. Galatasaray'la gurur duyuyorum.

"BAZI ZAMANLAR İSTİFA ZAMANLARIYDI"

"Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar. 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik."

"RAKİPLERİ TEBRİK EDİYORUM"

"Rakiplerin hepsini tebrik ediyorum. Kolay değil. Herkes evindeyken biz televizyondaki aktörleri oynadık. Rakipler, hatta aleyhimize çalışanlar, düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler. İçtekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunların hepsini aşmalı."