Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme

Son dakika spor haberi: maçı sonrası 'den 'e gönderme

Son dakika maçı haberleri: 'in 42. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 ayrılmasına rağmen galip gelmesi nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı. maçının ardından açıklamalarda bulunan , yönetimine göndermede bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:51
Son dakika spor haberi: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme

'in 42. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 ayrılmasına rağmen galip gelmesi nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.

maçının ardından açıklamalarda bulunan , yönetimine göndermede bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMASI:

Sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir! Sonradan bunu çok güzel pazarladılar. 'Ben Florya'da hırslandırdım' falan yapmışlar. Çok ayıp şeyler. Biz bunları içimize attık. Terbiyemize nezaketimize uymaz.

SON DAKİKA