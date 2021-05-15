Son dakika spor haberi: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 ayrılmasına rağmen Beşiktaş galip gelmesi nedeniyle ligi ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Mustafa Cengiz yönetimine göndermede bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMASI:

Sezonun en civcivli, alevli, sıkıntılı zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir! Sonradan bunu çok güzel pazarladılar. 'Ben Florya'da hırslandırdım' falan yapmışlar. Çok ayıp şeyler. Biz bunları içimize attık. Terbiyemize nezaketimize uymaz.