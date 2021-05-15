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Son dakika spor haberi: - maçı nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak!

Son dakika haberleri... 'in son haftasında oynanacak Galatasaray- maçı sebebiyle 'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:35
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak!

Valiliği, kentte bugün - arasında oynanacak futbol müsabakası dolayısıyla 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, " kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, 'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden 'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan 'a bağlantı yolu, 'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu" trafik akışına kapatılacak.

Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve , , , Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.



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