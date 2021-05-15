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Son dakika haberleri | 'da taraftarın yanına indi! İşte o sözler

'in son haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar stada girmek için 'na geldi. Taraftarlar stada giremeyince asbaşkan devreye girdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:28
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak taraftarın yanına indi! İşte o sözler

2'nci Başkanı , 'in 42'nci ve son haftasında Helenex ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların stada girebilmesi için güvenlik güçleriyle konuşan Albayrak, stat çevresinde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" şeklinde konuştu.

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