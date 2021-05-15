Son dakika Galatasaray haberi: Tarih tekerrür edecek mi?

Ligde 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son haftada netleşecek. Daha önce şampiyonluk heyecanının son ana kaldığı 11 sezondan sadece 2'sinde zirve el değiştirdi. Birisinde Galatasaray'ın imzası bulunuyor. Unutulmazlar arasında yerini alan o sezonda Galatasaray ile Fenerbahçe son haftaya aynı puanda girmişti.

14 Mayıs 2006'da lider Fenerbahçe, Denizli deplasmanına çıkarken Galatasaray, Kayseri'ye konuk olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip rakibini mağlup ederken 16 dakika uzayan Fenerbahçe'nin maçı büyük bir heyecan ve gözyaşları içinde takip edilmişti. Sarı-lacivertli ekibin sahadan 1-1 beraberlikle ayrılması ile de Cimbom 16'ncı zaferini büyük bir coşku ile kutlamıştı.



EN ANLAMLISI



Dün Galatasaray'ın, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'yi son hafta geçerek şampiyonluğa ulaşmasının yıl dönümüydü. Sarı-kırmızılı kulüp, bununla ilgili bir kutlama mesajı yayınladı ve "Tarihimizin en anlamlı şampiyonluklarından biri olan, üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen her hatırladığımızda halen aynı heyecanı ve mutluluğu yaşadığımız alnımızın akıyla kazandığımız 16. şampiyonluğumuzun yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



FİNALLERİN TAKIMI



Süper Lig'de bugüne kadar 11 sezon şampiyonluk son hafta belirlenirken Galatasaray, 6 kez büyük çekişmeden başarıyla ayrılarak finallerin takımı olmayı başardı. Fenerbahçe 3, Beşiktaş ve Bursaspor ise birer kez foto-finiş ile kupanın sahibi oldu.