Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de perde kapanıyor. Ligin kapanış haftasında şampiyonluk düğümü çözülürken 42. haftada Galatasaray ile Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başlama düdüğü 20.30'da çalan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında dair tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

📺 GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Emre Akbaba, Babel, Halil

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh

GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

74' Galatasaray'da Saracchi kenara geldi, Ömer Bayram oyunda.

71' Ev sahibi sol kanattan geldi Babel'in ceza alanına ortası kaleci Ertaç'ta kaldı.

70' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Marcao ön direkte dokundu top yan ağlarda kaldı.

69' Kerem'in pasında ceza alanı sol çaprazında Halil topla buluştu savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

68' Galatasaray sağ kanattan geldi ceza alanına çevrilen top Taylan'ın arkasında kalınca top diğer kanattan taca gitti.

64' Ev sahibi sağ kanattan geldi ceza alanındaki Mohamed ortaya çevirdi Kerem topu ayağından biraz fazla açınca top Ertaç'ta kaldı.

63' Ev sahibi sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.

62' Galatasaray'ın kulandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan Fernandes'in şutunda Ertaç yine topu kornere çeldi.

62' Galatasaray atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Babel'in şutunda Ertaç son anda topu kornere çeldi.

60' ⚽GOL! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Şener'in ceza alanına çevirdiği topa arka direkte dokunan Babel fileleri havalandırdı. 2-1

58' Fernandes'in sağ çarprazdan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta arka direkte Babel vurdu top yan ağlarda kaldı.

57' Galatasaray atağında Şener'in sağ çaprazdan ortası rakibinin elinden döndü. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

55' Adem bir sakatlık geçirdi. Sedyeyle dışarı alındıktan sonra mücadele tekrar hareketlendi.

54' Ev sahibi sol kanattan geldi, Babel'in cez alanına ortasına Kerem dokundu ancak vuruşu kötü dışarı gitti.

53' ⚽GOL! Kerem'in savunma arkasına pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-1

53' Sol kanatta topla buluşan Babel çalımlarla ceza alanına girdi vuruşunda Hadebe ayak koyarak tehlikeyi önledi.

52' Ev sahibi rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

50' Galatasaray atağında Kerem ceza alanı dışından şansını denedi top az farkla üstten auta gitti.

49' Sol kanatta topla buluşan Saracchi Mohamed'i kaçırman istedi top hızlı kalecide kaldı.

47' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Tetteh ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray devreye Arda-Mohamed, Yedlin-Şener ve Emre-Kerem değişikliliğiyle başladı.

İY 0-1: Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çaldı. Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

45' + 3' Sol kanattan Saracchi'nin çevirdiği topu Babel düzeltti Taylan ceza alanı ön çizgisinden vurdu top farklı şekilde sona erdi.

45' + 2' Sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında ceza alanına çevrilen topu Marcao uzaklaştırdı.

45' İlk yarının sonuna 2 uzatma dakikası eklendi.

43' Ev sahibinde Saracchi sol kanatta topla buluştu içeriye çevirdiği top savunmadan geri döndü.

42' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topa Halil kafayı vurdu top auta gitti.

39' ⚽GOL! Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Adem vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

37' Fernandes'in ön direğe kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

36' Sol kanatta topla buluşan Saracchi ceza alanına girdi ortaya çevirmek istediği topu savunma kornere gönderdi.

36' Ev sahibi tüm hatlarıyla rakip yarı alanda pas yaparak savunma arasında boşluk arıyor.

35' Ev sahibinin sağ kanattan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

34' Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Babel'in çevirdiği top savunmadan kornere gitti.

32' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında sol kanattan hareketlenen Fofana'nın çevirdiği top diğer kanattan auta gitti.

31' Galatasaray atağında ceza yayında topla buluşan Halil savunma arkasına gönderdi Yedlin'den önce Ertaç çıkarak topa sahip oldu.

29' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topa Emre vurdu top yandan auta gitti.

28' Ev sahibi yine sağ kanattan geldi Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

27' Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği topa Emre kafayı vurdu top kaleye paralel gitti.

26' Galatasaray atağında sağ kanatta ceza alanına çevrilen top savunmadan kornere gitti.

24' Ev sahibi sağ kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.

24' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan dışarı gitti.

23' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel'in ortasına Halil yakın mesafeden kafayı vurdu Ertaç son anda gole izin vermedi savunma topu kornere gönderdi.

21' Ev sahibinin rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta Fernandes'in ceza alanına gönderdiği toptan sonuç çıkmadı.

19' Galatasaray atağında Halil ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

18' Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda iki kanattan birde yüklenmeye devam ediyor.

16' Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına çevirdiği topa Babel kafayı vurdu top farklı şekilde auta gitti.

15' Fernandes'in ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan geri döndü.

15' Galatasaray atağında Fernandes sol kanatta yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

14' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

14' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre'nin çevirmek istediği top Semih'ten kornere gitti.

13' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ortası savunmadan döndü, Ertaç'ın sektirdiği topa Arda çevirdi Halil'in şutunda top üstten auta gitti.

12' Ev sahibi sol kanattan geldi Emre'nin ortası savunmadan geri döndü.

11' Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.

10' Sağ kanattaki Fernandes sol kanattan hareketlenen Saracchi'yi topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

8' Donk uzun oynalarak Babel'i kaçırmak istedi ancak top Ertaç'ta kaldı.

6' Galatasaray atağında Halil savunma arkasına hareketlenen Fernandes'i düşündü ancak top hızlı Ertaç'ta kaldı.

5' Ev sahibi yine sol kanattan geldi, Saracchi'nin çevirdiği topu savunmada Semih uzaklaştırdı.

4' Fernandes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği top doğrudan auta gitti.

3' Galatasaray sol kanattan geldi Saracchi yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

3' Ev sahibi ön alanda baskıyla başladı. Malatyaspor topla çıkmakta zorlanıyor.

1' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanın ortasını savunma uzaklaştırdı.

1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

-Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydeden Adem Büyük, kariyerinde daha fazla sayıya sadece 2007/08 1. Lig sezonunda ulaşabildi (Altay formasıyla 17).

-Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Falcao şu ana kadar 9 gol kaydetti. Sarı-kırmızı formayla hiçbir oyuncunun 10+ gole ulaşamadığı son sezon 2010/11 (Milan Baros; 9).

-Son iki Süper Lig maçında birer gol kaydeden Ryan Babel, üç maçlık bir seriyi en son Eylül 2018'de Beşiktaş forması giydiği dönemde yakaladı.

-2021 takvim senesinde oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Galatasaray (14).

-Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (15), beyaz noktadan rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu ise Adem Büyük (9).

-Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta sadece 6 gol yiyen Yeni Malatyaspor, 33'üncü haftadan itibaren olan bu süreçte Galatasaray'ın (8 maçta 5 gol) ardından kalesinde en az gol gören üç ekipten biri konumunda (Trabzonspor ve Başakşehir ile birlikte).

-Son deplasman maçında Rizespor'u mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

-Son iki iç saha maçını kazanan Galatasaray, önceki dört karşılaşmadan 3 puan çıkarabilmişti (3B 1M).

-Galatasaray ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1M), daha sonraki dört karşılaşmada galip gelemedi (1B 3M).

-Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı ve rakip filelere toplam altı gol gönderdi.