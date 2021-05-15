Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de perde kapanıyor. Ligin kapanış haftasında şampiyonluk düğümü çözülürken 42. haftada Galatasaray ile Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Başlama düdüğü 20.30'da çalan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında dair tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

📺 GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Emre Akbaba, Babel, Halil

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh

GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

14' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

14' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre'nin çevirmek istediği top Semih'ten kornere gitti.

13' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ortası savunmadan döndü, Ertaç'ın sektirdiği topa Arda çevirdi Halil'in şutunda top üstten auta gitti.

12' Ev sahibi sol kanattan geldi Emre'nin ortası savunmadan geri döndü.

11' Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.

10' Sağ kanattaki Fernandes sol kanattan hareketlenen Saracchi'yi topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

8' Donk uzun oynalarak Babel'i kaçırmak istedi ancak top Ertaç'ta kaldı.

6' Galatasaray atağında Halil savunma arkasına hareketlenen Fernandes'i düşündü ancak top hızlı Ertaç'ta kaldı.

5' Ev sahibi yine sol kanattan geldi, Saracchi'nin çevirdiği topu savunmada Semih uzaklaştırdı.

4' Fernandes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği top doğrudan auta gitti.

3' Galatasaray sol kanattan geldi Saracchi yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

3' Ev sahibi ön alanda baskıyla başladı. Malatyaspor topla çıkmakta zorlanıyor.

1' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanın ortasını savunma uzaklaştırdı.

1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

-Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 16 gol kaydeden Adem Büyük, kariyerinde daha fazla sayıya sadece 2007/08 1. Lig sezonunda ulaşabildi (Altay formasıyla 17).

-Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Falcao şu ana kadar 9 gol kaydetti. Sarı-kırmızı formayla hiçbir oyuncunun 10+ gole ulaşamadığı son sezon 2010/11 (Milan Baros; 9).

-Son iki Süper Lig maçında birer gol kaydeden Ryan Babel, üç maçlık bir seriyi en son Eylül 2018'de Beşiktaş forması giydiği dönemde yakaladı.

-2021 takvim senesinde oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Galatasaray (14).

-Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (15), beyaz noktadan rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu ise Adem Büyük (9).

-Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta sadece 6 gol yiyen Yeni Malatyaspor, 33'üncü haftadan itibaren olan bu süreçte Galatasaray'ın (8 maçta 5 gol) ardından kalesinde en az gol gören üç ekipten biri konumunda (Trabzonspor ve Başakşehir ile birlikte).

-Son deplasman maçında Rizespor'u mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde üst üste iki dış saha galibiyeti alamadı.

-Son iki iç saha maçını kazanan Galatasaray, önceki dört karşılaşmadan 3 puan çıkarabilmişti (3B 1M).

-Galatasaray ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1M), daha sonraki dört karşılaşmada galip gelemedi (1B 3M).

-Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı ve rakip filelere toplam altı gol gönderdi.