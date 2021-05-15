Galatasaray-Yeni Malatyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de perde kapanıyor. Ligin kapanış haftasında şampiyonluk düğümü çözülürken 42. haftada Galatasaray ile Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların golleri Halil Babel ve Oğulcan'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84 yaptı ve Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak sezonu 2. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. sırada sezona nokta koydu.

GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

MS 3-1 : Cüneyt Çakır mücadelenin son düdüğünü çaldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

90' + 7' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Mustafa kendi götürdüğü topla ceza alanına girerken vurdu top yandan dışarı gitti.

90' + 7' Ömer'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

90' + 5' Malatyaspor atağında Mustafa ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

90+ 3' ⚽GOL! Sağ kanattan ceza alanına gönderilen uzun pasta savunmadan seken top sol çaprazda Oğulcan'ın önünde kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

90' + 3' Ömer'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Babel kafayı vurdu top Ertaç'ta kaldı.

90' + 1' Uzun pasta ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in vuruşunda Ertaç gole izin vermedi.

90' + 1' Maçın sonuna 6 uzatma dakikası eklendi.

90' Galatasaray atağında Fernandes ceza yayı sol çaprazında yerde kaldı. Ev sahibinin Fernandes'le kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

88' Ev sahibi sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.

87' Ömer'in sol kanattan ceza alanına yaptığı orta savunmadan kornere gitti.

87' Ev sahibi kornerden sonuç alamadı.

86' Sağ kanattan Şener'in ceza alanına yaptığı ortaya Mohamed yakın mesafeden kafayı vurdu Ertaç topu kornere çeldi.

84' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Tetteh ceza alanı sol çaprazında topla buluştu ancak pozisyonu ofsayt.

83' Mücadele tekrar hareketlendi.

82' Malatyaspor'da Ertaç bir sakatlık geçiriyor tedavisi için oyun durdu.

81' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem ceza alanına girip ortaya çevirdi top kaleci Ertaç'ta kaldı.

79' Ev sahibi sağ kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.

78' Şener'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği topa Zeki ters bir vuruş yaparak topu kornere gönderdi.

77' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

77' Galatasaray atağında Halil sol kanatta topla buluştu, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

76' Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

76' Galatasaray'da Taylan kenara geldi, Oğulcan Çağlayan oyunda.

75' Galatasaray atağında Kerem ceza alanı sağ çaprazında yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

75' Galatasaray atağında Ömer'in sol kanattan ceza alanına ortası doğrudan auta gitti.

74' Galatasaray'da Saracchi kenara geldi, Ömer Bayram oyunda.

71' Ev sahibi sol kanattan geldi Babel'in ceza alanına ortası kaleci Ertaç'ta kaldı.

70' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Marcao ön direkte dokundu top yan ağlarda kaldı.

69' Kerem'in pasında ceza alanı sol çaprazında Halil topla buluştu savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

68' Galatasaray sağ kanattan geldi ceza alanına çevrilen top Taylan'ın arkasında kalınca top diğer kanattan taca gitti.

64' Ev sahibi sağ kanattan geldi ceza alanındaki Mohamed ortaya çevirdi Kerem topu ayağından biraz fazla açınca top Ertaç'ta kaldı.

63' Ev sahibi sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.

62' Galatasaray'ın kulandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan Fernandes'in şutunda Ertaç yine topu kornere çeldi.

62' Galatasaray atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Babel'in şutunda Ertaç son anda topu kornere çeldi.

60' ⚽GOL! Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Şener'in ceza alanına çevirdiği topa arka direkte dokunan Babel fileleri havalandırdı. 2-1

58' Fernandes'in sağ çarprazdan ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta arka direkte Babel vurdu top yan ağlarda kaldı.

57' Galatasaray atağında Şener'in sağ çaprazdan ortası rakibinin elinden döndü. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

55' Adem bir sakatlık geçirdi. Sedyeyle dışarı alındıktan sonra mücadele tekrar hareketlendi.

54' Ev sahibi sol kanattan geldi, Babel'in cez alanına ortasına Kerem dokundu ancak vuruşu kötü dışarı gitti.

53' ⚽GOL! Kerem'in savunma arkasına pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-1

53' Sol kanatta topla buluşan Babel çalımlarla ceza alanına girdi vuruşunda Hadebe ayak koyarak tehlikeyi önledi.

52' Ev sahibi rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

50' Galatasaray atağında Kerem ceza alanı dışından şansını denedi top az farkla üstten auta gitti.

49' Sol kanatta topla buluşan Saracchi Mohamed'i kaçırman istedi top hızlı kalecide kaldı.

47' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Tetteh ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

46' İkinci yarı başladı. Galatasaray devreye Arda-Mohamed, Yedlin-Şener ve Emre-Kerem değişikliliğiyle başladı.

İY 0-1: Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çaldı. Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

45' + 3' Sol kanattan Saracchi'nin çevirdiği topu Babel düzeltti Taylan ceza alanı ön çizgisinden vurdu top farklı şekilde sona erdi.

45' + 2' Sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında ceza alanına çevrilen topu Marcao uzaklaştırdı.

45' İlk yarının sonuna 2 uzatma dakikası eklendi.

43' Ev sahibinde Saracchi sol kanatta topla buluştu içeriye çevirdiği top savunmadan geri döndü.

42' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topa Halil kafayı vurdu top auta gitti.

39' ⚽GOL! Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Chebake'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Adem vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

37' Fernandes'in ön direğe kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

36' Sol kanatta topla buluşan Saracchi ceza alanına girdi ortaya çevirmek istediği topu savunma kornere gönderdi.

36' Ev sahibi tüm hatlarıyla rakip yarı alanda pas yaparak savunma arasında boşluk arıyor.

35' Ev sahibinin sağ kanattan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

34' Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Babel'in çevirdiği top savunmadan kornere gitti.

32' Hızlı gelişen Malatyaspor atağında sol kanattan hareketlenen Fofana'nın çevirdiği top diğer kanattan auta gitti.

31' Galatasaray atağında ceza yayında topla buluşan Halil savunma arkasına gönderdi Yedlin'den önce Ertaç çıkarak topa sahip oldu.

29' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topa Emre vurdu top yandan auta gitti.

28' Ev sahibi yine sağ kanattan geldi Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

27' Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği topa Emre kafayı vurdu top kaleye paralel gitti.

26' Galatasaray atağında sağ kanatta ceza alanına çevrilen top savunmadan kornere gitti.

24' Ev sahibi sağ kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.

24' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan dışarı gitti.

23' Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel'in ortasına Halil yakın mesafeden kafayı vurdu Ertaç son anda gole izin vermedi savunma topu kornere gönderdi.

21' Ev sahibinin rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta Fernandes'in ceza alanına gönderdiği toptan sonuç çıkmadı.

19' Galatasaray atağında Halil ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

18' Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı alanda iki kanattan birde yüklenmeye devam ediyor.

16' Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına çevirdiği topa Babel kafayı vurdu top farklı şekilde auta gitti.

15' Fernandes'in ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan geri döndü.

15' Galatasaray atağında Fernandes sol kanatta yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

14' Fernandes'in sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

14' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre'nin çevirmek istediği top Semih'ten kornere gitti.

13' Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ortası savunmadan döndü, Ertaç'ın sektirdiği topa Arda çevirdi Halil'in şutunda top üstten auta gitti.

12' Ev sahibi sol kanattan geldi Emre'nin ortası savunmadan geri döndü.

11' Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.

10' Sağ kanattaki Fernandes sol kanattan hareketlenen Saracchi'yi topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

8' Donk uzun oynalarak Babel'i kaçırmak istedi ancak top Ertaç'ta kaldı.

6' Galatasaray atağında Halil savunma arkasına hareketlenen Fernandes'i düşündü ancak top hızlı Ertaç'ta kaldı.

5' Ev sahibi yine sol kanattan geldi, Saracchi'nin çevirdiği topu savunmada Semih uzaklaştırdı.

4' Fernandes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği top doğrudan auta gitti.

3' Galatasaray sol kanattan geldi Saracchi yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

3' Ev sahibi ön alanda baskıyla başladı. Malatyaspor topla çıkmakta zorlanıyor.

1' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanın ortasını savunma uzaklaştırdı.

1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile yaptıkları maçın 11'ini korudu.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

ALTI OYUNCU KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu farklı nedenlerden ötürü müsabaka kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Falcao, son haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Onyekuru da müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Annesi vefat eden Martin Linnes de kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Sakatlığı süren sol bek Emre Taşdemir'in yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve stoper Valentine Ozornwafor'un da müsabaka kadrosuna isimleri yazılmadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı bir grup davetli tribünden seyretti.

Galatasaray, maça şampiyonluk ihtimaliyle çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar erken saatlerde stat çevresine geldi. Ancak emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.

Emniyet görevlileri stada giden yolları kapatarak, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade etmedi. Davetliler, teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen taraftarla sarı-kırmızılı ekibe tezahüratlarla destek verdi.

YENİ MALATYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya Ertaç Özbir Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace Fortuna, Teenage Hadebe, Karim Hafes, Zeki Yavru, Stephen Mallan, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, 11'i ile çıktı.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Ahmed İldiz, Eric Ndizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir yer aldı.

İrfan Buz, son Hatayspor müsabakasına ilk 11'de görevlendirdiği kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun sağ bek Chebake'ye formayı verdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN FİLİSTİN MESAJI

Galatasaray taraftar grubu "ultrAslan", İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için pankartlar hazırladı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerine asılan pankartlarda "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi", "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadeleri yer aldı.

İki pankarta ise Hz. Ali'nin "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun." ve "Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır." sözleri yazıldı.