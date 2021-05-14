Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Valere Germain Galatasaray'ı kabul etmedi

Son dakika spor haberi: 'ı kabul etmedi

'ın ile sözleşmesinin sonuna gelen ’e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr’nin haberine göre; Galatasaray ve ’den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. ’dan ayrılmaya hazır olan ’in veya ’dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:16
Son dakika spor haberi: Valere Germain Galatasaray'ı kabul etmedi

'ın ile sözleşmesinin sonuna gelen 'e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr'nin haberine göre; Galatasaray ve 'den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. 'dan ayrılmaya hazır olan 'in veya 'dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi.

VALERE GERMAIN KİMDİR?

17 Nisan 1990 tarihinde Marsilya'da dünyaya gelen Valere Germain, kariyerine Monaco altyapısında başladı. 2015'te Nice'e kiralanan Germain, 2 yıl sonra 8 milyon euro karşılığında Olympique Marsilya'ya satıldı. 1.80 boyundaki forvet, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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