Son dakika spor haberi: Valere Germain Galatasaray'ı kabul etmedi

Galatasaray'ın Marsilya ile sözleşmesinin sonuna gelen Valere Germain'e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr'nin haberine göre; Galatasaray ve Çin'den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. Fransa'dan ayrılmaya hazır olan Germain'in İspanya veya İtalya'dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi.

VALERE GERMAIN KİMDİR?

17 Nisan 1990 tarihinde Marsilya'da dünyaya gelen Valere Germain, kariyerine Monaco altyapısında başladı. 2015'te Nice'e kiralanan Germain, 2 yıl sonra 8 milyon euro karşılığında Olympique Marsilya'ya satıldı. 1.80 boyundaki forvet, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol kaydetti.