Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden oyunculara Yeni Malatyaspor maçı için dev prim!

Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk umudunu koruyarak giren Galatasaray'da, yönetim harekete geçti. Oyunculara, şampiyon olunması durumunda prim verilecek.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Aytemiz Alanyaspor galibiyetinden bu yana prim verilmeyen Galatasaray'a Helenex Yeni Malatyaspor maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi.

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek. Cimbom'da sezon içinde Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.