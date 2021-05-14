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Son dakika spor haberi: yönetiminden oyunculara maçı için dev prim!

Son dakika haberleri... 'in son haftasında 'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, oyunculara şampiyonluğun gelmesi durumunda 10 milyon TL prim vereceğini açıkladı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 16:26
Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetiminden oyunculara Yeni Malatyaspor maçı için dev prim!

'de son haftaya şampiyonluk umudunu koruyarak giren 'da, yönetim harekete geçti. Oyunculara, şampiyon olunması durumunda prim verilecek.

'da yer alan habere göre galibiyetinden bu yana prim verilmeyen Galatasaray'a Helenex maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi.

Başkan ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek. 'da sezon içinde 'deki galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.

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