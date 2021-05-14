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Kızlarımın şansı olsun

Florya’da yapılan dünkü antrenmanın ilk bölümünü ’ye açtı. Röportaj veren , “Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Kızlarımın şansı olsun
Florya'da yapılan dünkü antrenmanın ilk bölümünü 'ye açtı. Röportaj veren , "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.
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