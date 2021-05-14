Kızlarımın şansı olsun

Galatasaray Florya’da yapılan dünkü antrenmanın ilk bölümünü GS TV’ye açtı. Röportaj veren Emre Akbaba, “Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Florya'da yapılan dünkü antrenmanın ilk bölümünü GS TV'ye açtı. Röportaj veren Emre Akbaba, "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.